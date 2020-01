Wirsberg vor 16 Stunden

Radarkontrolle

Viel zu schnell an der Bushaltestelle

Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach haben am Donnerstag von 7.30 bis 8.45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der beiden Schulbushaltestellen in der Herbert-Kneitz-Straße in Wirsberg ...