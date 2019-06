Viel Wissenswertes über den Ort erfahren

Einen Unterricht der besonderen Art erlebten die Schüler der Walter-Schottky-Grundschule in der Projektwoche, die unter dem Motto "Pretzfeld" stattfand. "Die Intention war es, den Kindern den Markt Pretzfeld mit seinen Besonderheiten hinsichtlich Kultur und Geschichte sowie Geografie und Natur näherzubringen", erläutert die Rektorin der Schule, Annette Forster-Sennefelder.

Durch die Beteiligung von örtlichen Vereinen wie der freiwilligen Feuerwehr, dem Sportverein, dem Bund Naturschutz und Fränkischen-Schweiz-Verein sowie externen Experten gelang ein umfangreiches Programm, wobei das klassenübergreifende Prinzip auch das Miteinander an der Schule in den Vordergrund stellte.

So ging Pfarrer Florian Stark mit zwei Schülergruppen, die mit Ferngläsern ausgerüstet waren, in die 258 Jahre alte Kirche St. Kilian und erklärte zunächst die in den Altären dargestellten Figuren. Dabei überraschten die Schüler mit ihrem Wissen über den Namenspatron, den heilig gesprochenen Sankt Kilian. 73 steile Treppenstufen waren die Turmbesteigung wert, denn so oft erhält man nicht die Möglichkeit, selbst die Glocken im Glockenstuhl zu zählen oder den Rundumblick über Pretzfeld zu erleben.

Zusammen mit der Lehrerin Claudia Schillinger, die mit den Kindern Gruselgeschichten schrieb, ging es hinauf in den Kellerwald. Denn wo sonst könnte man gruseligere Inspirationen finden als in den bis zu etwa 20 Meter langen Sandsteinkellern? Hier zeigte Franz Stein den Kindern die Kelleranlagen, in denen ganzjährig eine Temperatur von etwa acht Grad herrscht. Bereits 1827 wurde der erste Gastwirtskeller gegraben, in dem vorwiegend Bier in der richtigen Lagertemperatur untergebracht wurde. Teilweise haben in offenen Kellern auch Fledermäuse ein Zuhause gefunden. Für eine gute Luftzirkulation sorgen Felsklüfte der bogenförmig angelegten 29 Keller, in denen zum Teil bis zu drei Kammern vorhanden sind, damit sie von mehreren Familien genutzt werden können.

Eine weitere Schülergruppe erkundete zusammen mit Marianne Preller und Annette Forster-Sennefelder das Pretzfelder Schloss. Hierbei war nicht nur Spannendes aus der Schlossgeschichte zu hören, sondern auch die Ausstellung des impressionistischen Malers Curt Herrmann zu sehen, der dort von 1923 bis zu seinem Tod 1929 lebte und arbeitete. So war die Besichtigung die Grundlage für das Projekt "Wir malen wie Curt Herrmann", wobei sich die Kinder Landschafts- und Naturbilder zum Malen vorgenommen hatten.

Voller Eifer backten die Kinder bei einem weiteren Projektthema unter Anleitung von Petra Zeißler und Tanja Tatschner in Unterzaunsbach Brot im Holzbackofen. Mit Elisabeth Gröbel ging es zum jüdischen Friedhof in Hagenbach und bei einem Dorfrundgang in Pretzfeld konnte viel Interessantes entdeckt werden. Zum Abschluss der Projektwoche gab es ein Schulfest, auf dem die Kinder die Ergebnisse der Woche mit musikalischer Umrahmung der beiden Bläserklassen präsentierten. Zur Aufführung kamen "Fränkische Lieder und Tänze", die die Kinder mit dem Fränkische-Schweiz-Verein einstudiert hatten. Eine "Line-Dance"-Darbietung, die Barbara Gruner vom Sportverein mit den Kindern eingeübt hatte, brachte die ganze Turnhalle zum Kochen. Eine große Ausstellung mit zahlreichen Fotoplakaten und Werkstücken zeigte, was die Kinder in der Projektwoche erlebt und gelernt hatten. Die gemalten Bilder des Projekts "Wir malen wie Curt Herrmann" waren ausgestellt. Zum Verkauf kamen das "Pretzfelder Wochenblatt" mit Geschichten der Kinder und Berichten über die Projektwoche sowie die in der Woche hergestellten Apfelchips aus der Obstdörre von Erwin Wunder. Der Imkerverein war mit einem Bienenschaukasten vertreten und es konnten Wachskerzen hergestellt werden. Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Pretzfeld bot eine Bastelstation an. An der Tafel (Whiteboard) konnten die Besucher mit Hilfe des interaktiven Beamers auch die Bezeichnungen der Gebäudeteile des Pretzfelder Schlosses zuordnen. Weitere Aktionen wie "Filzen mit Schafswolle" und sowie ein Quiz über Pretzfeld über Professor Walter Schottky sorgten für Kurzweil. red