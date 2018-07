Viel Wind im Landkreis: BürgerWindpark in Münnerstadt eingeweiht

Synergieeffekte



Die Projektpartner Langes Schiff Energie GmbH und die Naturstrom AG weihten ihren BürgerWindpark in Münnerstadt ein. Mit dem Fest bedankten sie sich bei den Bürgern sowie allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Im Landkreis Bad Kissingen schrieb die Naturstrom AG in den letzten Jahren ein Stück Firmengeschichte und feierte darum gleichzeitig ihr 20-jähriges Firmenjubiläum an diesem Standort.Von Beginn an gab es eine sehr positive Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den drei Flächeneigentümern: Der Stadt Münnerstadt, der Juliusspitalstiftung und den Bayerischen Staatsforsten. Münnerstadts Bürgermeister Helmut Blank sieht das Gelingen des Projekts in der Kooperation aller Beteiligten: "Die Zusammenarbeit mit der Naturstrom AG und der Stadt Münnerstadt kann und konnte stets als vertrauensvoll und zielorientiert bezeichnet werden. Es ist uns gelungen, die von der Stadt Münnerstadt mit ihren Stadtteilen benötigen Strommengen vollständig aus erneuerbarer Energie im Stadtgebiet zu erzeugen. Die Abnahme dieser Energie vor Ort wäre ein weiterer Schritt, der aktuell noch durch die komplizierte Rechtssituation der Ökostrom-Einspeisung in Deutschland verhindert wird."Der Projektinitiator und Geschäftsführer des Windparks Münnerstadt, Norbert Schmäling , ging auf die Bedeutung des Projekts für die Region ein: "Dieses Projekt ist nicht nur ein ökonomischer Gewinn, sondern bringt durch die Klimagasvermeidung auch einen hohen ökologischen Nutzen. Darüber hinaus leisten Teile der Pachterlöse einen wichtigen sozialen Beitrag, denn sie fließen in die Altenpflege in der Region.""Bereits im Jahr 2000 hat der Landkreis Bad Kissingen ein Energiekonzept aufgestellt, in dem festgeschrieben ist, dass der Einsatz regenerativer Energien im Landkreis Bad Kissingen eine größere Rolle spielen soll. Dem gehen wir seitdem konsequent nach", sagte Emil Müller , stellvertretender Landrat.Robert Claus, Abteilungsleiter Wind bei der Naturstrom AG, beleuchtete die Firmengeschichte und ging dabei auf die Bedeutung von Projekten wie dem Münnerstädter ein: "Am 16. April 1998 gründeten 16 engagierte Bürger im Zuge der Strommarktliberalisierung die Naturstrom AG, den ersten bundesweit agierenden, unabhängigen Anbieter für Ökostrom. Heute blicken wir auf 20 ereignisreiche Jahre zurück, beliefern über 250 000 Kunden bundesweit mit Strom, Gas und Wärme aus regenerativen Quellen. Wichtig ist für uns, nicht nur Energielieferant zu sein. Wir wollen die dezentrale Energiewende konkret mitgestalten. Unsere Projekte im Landkreis Bad Kissingen wie hier in Münnerstadt sowie in Ramsthal und Poppenlauer tragen maßgeblich zu einer emissionsärmeren, zukunftsfähigen Stromversorgung in der Region bei."Auf dem Fest konnten die Besucher die Energiewende hautnah erleben. Bei Führungen zum Windpark erhielten sie Einblicke in den Turm und in die Technik von Windenergieanlagen. Und mehrere ausgestellte Elektroautos machten die Verkehrswende erlebbar. Teils standen die Fahrzeuge auch für Probefahrten zur Verfügung.Auch die Nüdlinger Energie Genossenschaft eG war mit einem Stand vor Ort. Die Bürgerenergiegenossenschaft hatte zeitgleich zum Münnerstädter Windpark zwei Anlagen im Nachbarort errichtet - beide Projekte profitierten damals von Synergieeffekten. Auf dem Fest informierte die Nüdlinger Energie Genossenschaft über ihre Arbeit und den bayernweiten Ökostromtarif. Ein Teil der Erlöse aus dem Stromtarif mit Energie aus bayerischen Ökokraftwerken geht an die Genossenschaft und fließt somit direkt in ihre Arbeit.