Viel Theater in Kronach

Nicole Julien-Mann Exotische Klänge in Kronach: "Wat haste jemacht mit dein Leben, Wilhelm?", wird sich der Schuster Wilhelm Voigt fragen, der als falscher "Hauptmann von Köpenick" für Schlagzeilen sorgte und später als Bühnencharakter Karriere machte. Die Sozialstudie von Carl Zuckmayer ist eines von drei Stücken der diesjährigen Rosenbergfestspiele.

Als Stefan Haufe vor drei Jahren als künstlerischer Leiter dort anfing, standen alle Zeichen auf Neuanfang. Aus einem Bürgertheater, das überwiegend von Laien getragen wurde, sollte ein neuer Player in der Sommertheaterszene in Deutschland entstehen, so der Plan von Festspielchefin Kerstin Löw, die den Tourismusbetrieb der Stadt Kronach verantwortet.

Nichts verbindet mehr als gemeinsam zu lachen, daher setzte Stefan Haufe von Anfang an auf Komödien als vertrauensbildende Maßnahmen, schließlich mussten die "neigschlaaften" Regisseure und Schauspieler sich erst in die Herzen der einheimischen Hausmacht spielen. "Mein Wunsch ist es, dass immer alle kommen, egal was gespielt wird". Der Kurs stimmt, die Zuschauerzahlen haben sich positiv entwickelt, leichte Korrekturen sind jetzt möglich.

Komische Momente

Und so schleicht sich mit dem "Hauptmann von Köpenick" eine bitter-süße Komponente in den Spielplan. Denn die Farce vom Schneider, der in die Zwickmühlen der Bürokratie gerät, ist vor allem ein Sozialdrama. "Paragraphen zählen mehr als Menschen, der Einzelne gerät im System unter die Räder", beschreibt Haufe die Kernaussage. Als gelernter Balletttänzer versteht er genug von Rhythmus und Dynamik, so dass er die melodramatischen mit den situationskomischen Momenten fein austarieren wird.

Die Mischung macht's. Die Hauptzutat, ein durch Verfilmungen bekannter Publikumsmagnet, wird flankiert mit einem Kinderstück und einem veritablen Bühnenklassiker. Das ist heuer die Tragikomödie "Amphitryon".

Regisseur Axel Weidemann hat eine eigene Fassung geschrieben, die auf der Vorlage von Heinrich von Kleist basiert. Szenen aus der Molière-Fassung betonen den komödiantischen Teil. Dem Setting im antiken Theben fügen lokale Publikumslieblinge oberfränkisches Lokalkolorit hinzu.

Ansonsten stemmt das siebenköpfige Profi-Ensemble über 35 Rollen in den drei Inszenierungen. Während die Vormittagsvorstellungen des Drosselbarts schon laufen, werden abends der Hauptmann oder Amphitryon geprobt.