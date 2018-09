"Viel Tamtam" für die Kreuzkpelle

Festlich geschmückt und fein herausgeputzt zeigte sich nach den Renovierungsarbeiten die Kreuzkapelle in Weismain. In einem Festgottesdienst wurde sie nun durch Erzbischof Ludwig Schick zusammen mit dem neuen Volksaltar und dem Ambo gesegnet.

Die Kapelle konnte die Besucher gar nicht alle fassen, und viele Gläubige mussten vor dem Gotteshaus Platz nehmen, in das der hohe Gast aus dem Erzbistum Bamberg zusammen mit Stadtpfarrer Gerhard Möckel, Pfarrer Georg Kocheekaranveetil, den Diakonen Herbert Mayer und Rainer Dauer unter klangvollem Orgelspiel einzogen.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dieter Wolf begrüßte Erzbischof Ludwig Schick und überreichte eine Erinnerungskerze. Der Erzbischof erklärte, dass Kreuzkapellen früher oft an den Stadt- oder Ortsrand gebaut wurden, um die Gläubigen unter den Schutz des Kreuzes zu stellen. Auch in Weismain wurde die Kapelle durch Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn in den Jahren 1695 bis 1705 außerhalb der Weismainer Stadtmauer auf der kleinen Anhöhe errichtet. Mit Weihwasser vollzog der Erzbischof die Segnung der Einrichtungsgegenstände. Den Volksaltar, das Ambo, die Sedilien (Sitze im Altarraum) und Blumenständer hat der Weismainer Schreinermeister Uwe Elsner gefertigt. In 120 Arbeitsstunden hat er den Volksaltartisch aus rustikalem Eichenholz gefertigt.

Da das kirchliche Fest der "Kreuzerhöhung" ebenfalls gefeiert wurde, wurde das alte Passionslied "Sei heiliges Kreuz gegrüßet" gesungen. "Das Kreuzzeichen bedeutet für die Christenheit Erlösung vom Tode", sagte Bischof Ludwig Schick in seiner Ansprache. Leider habe der Mensch den Bezug dazu etwas verloren um dies richtig wahrzunehmen. Das Symbol der Bekreuzigung soll den Menschen schützen, denn niemand sei vor Unglück und Gefahr gefeit.

Udo Dauer an der Orgel und Sopranistin Evi Kral gestalteten den Gottesdienst mit Orgelspiel und Gesang aus. Wie ein Geschenk an das renovierte Gotteshaus mutete der Choral "Locus iste" von Anton Bruckner an. Stadtpfarrer Gerhard Möckel dankte am Ende dem Bischof für den Gottesdienst. Mit einer Kirchenparade und Marschmusik der Blasmusik ging es zu einem Empfang ins Kolpingshaus. Dort zeigte sich der Erzbischof Ludwig Schick sehr leutselig und jeder, der wollte, konnte mir ihm ein Gespräch führen. rdi