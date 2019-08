Viel Spaß und Spiel im Tenniscamp des Zeiler TC 1956

Das Tenniscamp des Zeiler TC 1956 Vereins war ein voller Erfolg. 24 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren nahmen drei Tage lang am Spaß- und Spiel-Programm des Zeiler Tennisclubs teil.

Die Stadt Zeil fragt jedes Jahr bei den örtlichen Vereinen an, ob und wie sie sich am Ferienprogramm der Stadt beteiligen wollen. Der Gedanke, ein Ferientenniscamp anzubieten, reifte schon länger in den Köpfen des Vorsitzenden Ralf Grieshaber und der Jugendwartin Eva Knight.

Doch erst dank einer großzügigen Spende des evangelischen Kinderkleiderbasars war die finanzielle Sicherheit geschaffen, sich an das Projekt zu wagen. Für drei Tage planten die Trainer Rebecca und Ralf Grieshaber sowie Sharon Koslik (aus Haßfurt) ein abwechslungsreiches Programm, das der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder entgegenkommt. Kondition und Koordinationstraining sowie fröhliche Wettbewerbe rund um den Ball standen für alle fünf Gruppen auf dem Programm. Mit der TC Zeil-Trainerin Silke Öchsner plus Julia Mahr und Lisa Schönmüller als Unterstützung konnte der Verein weitere Trainer für das Camp einsetzen, so dass alle Kinder unter bester Anleitung und großem Jubel auch Übungen mit dem Tennisschläger machen durften.

Eingeteilt nach Alter und Können wurden die Teilnehmer von verschiedenen Trainern unterrichtet. Jedes Kind, ob Anfänger oder langjähriges Mitglied des Vereins, kam auf seine Kosten und hatte großen Spaß.

Neben dem Tennis standen noch eine tägliche Disco-Tanzeinheit, Fußball- und Hockeyspiele oder gemeinsame Mahlzeiten auf dem Programm.

Der Verein stellte neben den Trainern, Tennisschlägern und Trainingsgeräten auch die komplette Verpflegung (jederzeit frisches Obst und Gemüse, ein warmes gemeinsames Mittagessen und süße Teile). Am Ende bekamen die stolzen Teilnehmer eine Urkunde und ein T-Shirt.

Strahlende Teilnehmer

Kinder wie Eltern strahlten nach den drei unterhaltsamen Tagen, und auch die Trainer hatten alle viel Spaß dabei. "Das Wetter und die Stimmung auf der Tennisclub-Anlage waren optimal", stellte der sehr zufriedene Vorstitzende und Trainer Ralf Grieshaber fest. "Diese Veranstaltung werden wir sicherlich wiederholen." red