Viel Spaß und karibisches Flair

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen besuchten am Samstag knapp 1000 Besucher die "Karibische Nacht" im Freibad "Ebsermare" in Ebermannstadt. Auf einer Hüpfburg und beim Wellenreiten im Becken hatten gerade die Jüngsten größten Spaß. Bei karibischen Flair mit Cocktails und Musik, Essen und Party genossen auch viele Besucher den kostenlosen Eintritt ab 18 Uhr, welcher durch die Stadtwerke Ebermannstadt spendiert wurde. Planung, Absprache, Genehmigungen einholen, sieben Stunden Material holen (wie Hüpfburg, Wellenreiter, Grill) und zurückbringen, sechs Stunden Auf- und Abbau, 150 Wachstunden am Becken leisteten über 20 Ehrenamtliche der Wasserwacht. Foto: Philipp Nützel