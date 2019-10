Viel Spaß für Kinder auf der Burg

Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sind eingeladen, vier Tage ihrer Herbstferien mit Kunst und viel Spaß auf der Kulmbacher Plassenburg zu verbringen.

Wer lässt sich nicht gerne in das Reich von Kriegern, mutigen Helden und zarten Elfen entführen? Mit der Kunstpädagogin Meike Schuster können die jungen Teilnehmer die Museen der Plassenburg entdecken. Anschließend warten jeden Tag neue kreative Angebote: Zeichnen, Malen und Gestalten bis hin zu einem selbst gemachten Diorama für die eigene Zinnfigur. Der Preis für alle Materialien ist im Teilnehmerbeitrag eingeschlossen. Mitzubringen sind jedoch etwas zu trinken und eine Brotzeit für die Mittagspause.

Das Programm findet täglich vom 28. bis 31. Oktober jeweils von 9.30 bis 14 Uhr in den Museen der Plassenburg statt. Die Kosten für die vier Tage betragen 65 Euro (inklusive Material). Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse museen@stadt-kulmbach.de anmelden.

Das Ferien-Programm findet ab sechs Teilnehmern statt. Anmeldeschluss ist der 20. Oktober. red