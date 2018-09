Viel Spaß beim Lebend-Kicker-Spiel

Zum Gemeinde-Feuerwehrtag hatte sich die gastgebende Feuerwehr Brücklein mit einem "Lebend-Kicker-Spiel" etwas Besonderes einfallen lassen. Acht Mannschaften kämpften in einem "Kicker-Käfig" um den Gesamtsieg. Am Ende hatten die Floriansjünger aus Neuenreuth in einem dramatischen Finale die Nase vorn und sicherten sich mit einem 4:2-Sieg ein 20-Liter-Bierfass vom Bräuwerck Neudrossenfeld.

Das Turnier, das von zahlreichen Zuschauern verfolgt wurde, hatte Klaus Müller vorbereitet und geleitet. Jonas Bauernfeind fand als profunder Kenner der "Drossenfelder" Fußballszene immer die richtigen Worte als Moderator des Turnieres.

Neben den Feuerwehren aus Waldau, Brücklein (Jugend), Hornungsreuth, Langenstadt/Schwingen und Neuenreuth waren noch "Patrona Franconia", eine Siemens-Betriebsmannschaft und die Akkordeongruppe Neudrossenfeld dabei. Ein Spiel ging über 5 Minuten.

In der Gruppe A siegte mit großem Abstand die Waldauer Feuerwehr, die in Gemeinderat Thomas Erlmann einen starken Torhüter stellte.

Auf Platz 2 landete die Feuerwehr Langenstadt-Schwingen, die mit Bürgermeister Harald Hübner im Sturm in das Turnier ging. Das Neudrossenfelder Gemeindeoberhaupt hatte erst am Abend erfahren, dass er als Torjäger gebraucht wird und ließ sich nicht zweimal bitten, sondern machte den Spaß einfach mit. Landrat Klaus Peter Söllner verriet jedenfalls nicht zu viel, als er seinen Kreisrat als eine Mischung aus Messi und Ronaldo ankündigte. Die Gruppe B hatte mit der Feuerwehr Neuenreuth den Sieger vor dem Freizeitclub "Patrona Franconia".

Im Spiel um Platz 3 setzte sich "Patrona Franconia" gegen die Mannschaft von Bürgermeister Harald Hübner mit den Wehrmännern aus Langenstadt und Schwingen mit 2:0 durch. Hier hielt Gemeinderat Otmar Preußinger aus Langenstadt sein Team mit tollen Paraden lange Zeit im Spiel, doch am Schluss war auch er gegen die Niederlage machtlos.

Das Endspiel bestritten die Feuerwehren von Waldau und Neuenreuth. Ein hart umkämpftes Finale, das erst in den letzten 30 Sekunden entschieden wurde, als den Neuenreuthern ein Doppelschlag zum 3: 2 und 4:2 gelang. Als Trostpreis erhielt der unterlegene Finalist ein Zehn-Liter-Bierfass, der Drittplatzierte, "Bavaria Franconia, freute sich über fünf Liter Bier.