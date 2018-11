Viel Spaß am Vorlesetag in den städtischen Kindergärten

Kinder und Erzieher des Sattlertor-Kindergartens und des Sattlertor-Kinderhorts der Stadt Forchheim haben sich mit viel Freude am bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Lehrer, Erzieher, Eltern, Mitarbeiter der Stadt Forchheim, Stadträte und viele mehr kamen in die Kindertagesstätten und lasen mit Begeisterung vor.

Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von "Die Zeit", Stiftung Lesen und Deutsche-Bahn-Stiftung. Dieser Aktionstag findet jedes Jahr im November statt und soll ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen Die Initiatoren möchten Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und laden zum 15. Mal ein.

Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. So kamen zum Beispiel Lehrkräfte aus der Martinschule, ebenso beteiligten sich neben anderen Vorlesern Stadtrat und Jugendbeauftragter Josua Flierl (CSU), Stadträtin Heike Schade (FGL) und die Lese- und Literaturpädagogin Ingeborg Taube.

Literatur stand reichlich zur Auswahl: So wurden beispielsweise gelesen "Die Schule der kleinen Hunde", "Pip findet eine Freundin", "Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat", der Kinderkrimi "Ein Fall für Kwiatkowski - Rache ist Schokotorte" sowie "Ein Mops in königlicher Mission" und "Niesel und der Kakalakenzauber".

Kindergarten- und Hortteam sorgten für eine gemütliche Atmosphäre in den Kleingruppen. Eingeladen waren Mitschüler, Freunde und weitere interessierte Zuhörer. Weitere Informationen über die Initiative gibt es unter www.vorlesetag.de. red