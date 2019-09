Viel Spaß, aber einsatzbereit

Michael Busch So manchmal ist man als Zuschauer an der Wirklichkeit näher dran, als man glaubt. Beim Tag der offenen Tür der Erlanger Feuerwehr verfolgten Hunderte von Augenpaaren das Ausrücken der Rettungskräfte. Es ging alles schnell, ein paar weniger Autos standen auf dem Hof, aber sonst lief der erfolgreiche Präsentationstag ab, wie in all den Jahren zuvor.

Die Besucher bekamen nicht mit, dass die Mannschaft zu einem schweren Unfall auf die A 3 ausgerückt war, bei dem es um Leben und Tod bei den verunglückten Autofahrern ging. Sie bekamen nicht mit, dass der für einen Show-Einsatz eingeplante Rüstwagen nicht zur Verfügung stand, da dessen Material und Werkzeuge im Realeinsatz benötigt wurden. Sie bekamen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hof der Feuerwehr allerdings mit, wie schnell und dennoch behutsam die gut ausgebildeten Kräfte mit Spreizer und Schere umgehen. Sie bekamen mit, dass neben der Ausbildung auch das permanente Üben eine wichtige Rolle spielt, um als größte Sicherheitseinrichtung in der Stadt für "ihre" Bürger da zu sein.

Dankbar für das Engagement

Feuerwehrchef, Brandrat Friedhelm Weidinger, weiß um die Bedeutung dieses Tages. "Es ist einfach eine hervorragende Möglichkeit, dem Bürger zu zeigen, welches breites Spektrum an Einsatzleistungen die Feuerwehrleute abdecken." Um die Arbeit der Feuerwehr entsprechend zu präsentieren, aber auch um Nachwuchs zu bekommen, werden die Übungen und vielen Stationen an diesem Tag kindgerecht präsentiert. Es geht auch um Kinder, die zum Beispiel auf einer Baustelle herumstromern und dann in einen Bauwagen einbrechen.

Feuerwehrmann werden

"Dieser Nachwuchs ist für uns ganz wichtig. Daher besteht für die kleinen Interessierten schon die Möglichkeit, bei uns aktiv zu werden", sagt Weidinger. In den Ortsteilen Dechsendorf und Eltersdorf gibt es Kinderfeuerwehren, in Kosbach wird es demnächst ein drittes Angebot geben. Alle freiwilligen Wehren bieten Jugendlichen die Möglichkeit an, in den Jugendfeuerwehren aktiv zu werden. "Aber auch Erwachsene sind bei uns willkommen, wenn diese noch aktiv werden wollen."

Eine Option für den anwesenden Oberbürgermeister Florian Janik (SPD)? Der obere Dienstherr lacht bei der Frage auf. "Es stimmt schon, wenn man das sieht, was hier alles geboten wird, denke ich mir schon: Wenn ich das Jugendlicher gewusst hätte, wäre es vielleicht auch etwas gewesen."

Interessiert verfolgt er mit seinem Sohn die Vorführung, um genau wie die über den Tag verteilten mehrere Tausend Besucher diese Vorführungen zu beklatschen.

Das ist die Realität

Den Tag macht weiterhin aus, dass nicht nur die ehren- und hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Erlangen aktiv sind, auch andere Organisationen präsentieren sich und unterstreichen damit die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Helfern. BRK und ASB waren ebenso eingebunden wie die DLRG aus Dechsendorf, die Polizei und das THW.

Alle präsentierten, an welchen Stellen man wie mit der Feuerwehr zusammenarbeite. Auch bei den Übungen waren diese Kräfte miteingebunden, so dass sich der Zuschauer ein recht genaues Bild von der Arbeit an einem Einsatzort machen konnte.

In Hinsicht auf den schweren Unfall auf der Autobahn erklärte Florian Janik: "Wir bekommen das an so einem Tag natürlich eher mit. Aber wir müssen uns klar machen, dass das die Realität ist, mit denen die Feuerwehrkräfte immer leben." Daher sei es wichtig, dass die Besucher mitnehmen, welche Arbeit an dieser Stelle in der Stadt geleistet werde. "Es geht zum Einsatz, jederzeit, und die Feuerwehrler wissen nie, was sie erwartet", ergänzt das Stadtoberhaupt. Er ist begeistert, dass es diesen Rückhalt durch die hauptamtlichen, aber eben auch freiwilligen Kräfte in der Stadt gibt.

Friedhelm Weidinger fasst den Tag und die Erlebnisse zusammen: "Das ist unser Beruf und unser Ehrenamt. Wir sind immer drauf vorbereitet, dass es an solch einem Tag auch zu einem Realeinsatz kommen kann. Das war heute der Fall."