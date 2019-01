Viel Redebedarf beim Bürgerhaus

Schneckenlohe — Einen Bürgerversammlungsmarathon absolvierte Bürgermeister Knut Morgenroth in der Gemeinde Schneckenlohe. In einer Woche hatte er gleich zu drei Versammlungen in Schneckenlohe, im Gemeindeteil Mödlitz und in der Alten Schule in Beikheim eingeladen.

In Schneckenlohe ging es besonders um den geplanten Umbau und die Modernisierung der ehemaligen Gemeindekanzlei und der früheren evangelischen Schule zum Bürgerhaus. Im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern wird der Umbau zu 90 Prozent gefördert, so der Bürgermeister. Ziel sei es, den Zustand eines Neubaus zu schaffen.

Altbürgermeister Erwin Horn äußerte Unverständnis über den geplanten Abriss des ehrenamtlich von der Rot-Kreuz-Bereitschaft Schneckenlohe gebauten Heimes zugunsten des Baus einer Treppe und wies auf die Folgekosten hin. Angela Wagner und Burkhard Völker brachten das Nutzungskonzept der Vereine zur Sprache, und Fabian Kristek hält es für sinnvoll, in dem Gebäude Wohnraum zu schaffen, statt ein Bürgerhaus zu etablieren.

In der Aussprache forderte Georg Völker auch eine Gegenüberstellung des Kosten-Nutzen-Konzepts für Abriss und Modernisierung. Wie Bürgermeister Morgenroth betonte, sei das Nutzungskonzept des Bürgerhauses mit den Vereinen besprochen und abgestimmt. Der Abriss des Rot-Kreuz-Heimes sei laut Bausachverständigen unumgänglich. So sei das Baufundament gerissen, daneben seien gebrochene Fliesen, Hausschwammbefall und eine schlechte Isolierung weitere Mängel.

Zweiter Rettungsweg notwendig

Der Bau einer Treppe als zweiter Rettungsweg, so der Bürgermeister, sei zwingend erforderlich. Eine private Nutzung sei aufgrund der Förderung von 90 Prozent nicht möglich und die Schaffung von Wohnraum nur mit noch höheren finanziellen Mitteln möglich.

Auch Dritter Bürgermeister Heiko Eichhorn bedauerte den Abriss des Rot-Kreuz-Heimes, doch auch er betonte, dass dieser unerlässlich sei. Und auch Zweiter Bürgermeister Andreas Kristek verwies darauf, dass es ohne Abriss keine Förderung gebe.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Ausführungen und in der Diskussion war die Umrüstung der Straßenleuchten auf LED mit der damit verbundenen Amortisationsdauer, die vom Bürgermeister vorgestellt wurde. Er bezeichnete die Kosten für die Umrüstung als überschaubar. So habe der Gemeinderat das Bayernwerk mit der Erarbeitung eines sinnvollen Beleuchtungskonzeptes für schlecht ausgeleuchtete Straßen beauftragt. Die Umsetzung soll in diesem Jahr erfolgen.

Die Sanierung der schadhaften Brücke am Pförtlein könnte nach den Worten des Bürgermeisters im Rahmen des Ausbaus des Steinachtalradweges erfolgen, wozu eine Förderung von 70 Prozent zu erwarten sei. Weiter informierte der Bürgermeister, dass in circa fünf Jahren der dreispurige Ausbau der B 303 neu Mödlitz Richtung Weidhausen erfolgen werde. Von Bürgern verfasste Beschwerdeschreiben, so Morgenroth, waren leider vom Staatlichen Bauamt Kronach mit veralteten Standardschreiben beantwortet worden. Eine Einbeziehung der Gemeinde in das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau sei ihm jedoch zugesichert worden. Ziel sei es, so Morgenroth, verbesserte Lärmschutzmaßnahmen zu erwirken.

Die Breitbanderschließung war weiteres Thema der Bürgerversammlung. Mit gemeindlichen Mitteln sei es nicht möglich, das VfR-Sportheim ans Breitband anzuschließen (Anfrage von Gerold Höhn). Bei Straßensanierungen sollen jedoch standardmäßig Leerrohre gelegt werden.

Schneckenlohe verfüge über eine sehr gute Wasserqualität, berichtete der Bürgermeister. Der Wasserpreis könne für den neuen Kalkulationszeitraum (vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezemebr 2021) konstant gehalten werden. Die Wasserschutzgebietsverordnung für die Gemeinde Schneckenlohe werde derzeit von der Ingenieurbüro für Geotechnik und Umwelt GmbH, Germann & Piewak, Bamberg überarbeitet. Derzeit werden neue (keine fernlesbaren) Wasseruhren eingebaut.

Bürgermeister Morgenroth informierte über den Sachstand zum RÜB Mödlitz und die geplante Schaffung einer Zufahrt. Die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH, Weitramdorf sei derzeit mit der Problematik von eintretendem Grundwasser in das Kanalsystem befasst. Lösungsvorschläge werden erarbeitet. Auf Anfrage von Michael Prentki nach dem Grund für Fremdwassereintritte erklärte der Bürgermeister, dass hierzu momentan noch keine Informationen vorlägen. Es bliebe das Gutachten abzuwarten.

Anlass zur Diskussion gab die von Burkhard Völker monierte geplante Einführung von Tempo 30 im Ortsbereich von Schneckenlohe, zu der es auch viele Bedenken gab. Wie der Bürgermeister betonte, habe sich der Gemeinderat nach langer Diskussion für eine 30-er-Zone ausgesprochen. Er sicherte zu, die Stellungnahmen und Anregungen aus der Bürgerversammlung in der kommenden Gemeinderatssitzung zu behandeln.