Der "Cäcilia"-Chor Großenseebach lädt am Sonntag, 14. Juli, zur traditionellen Kapellenkirchweih an der Hubertuskapelle ein. Sie beginnt um 14 Uhr mit einer ökumenischen Andacht, mitgestaltet vom Posaunenchor Kairlindach, den "Seebachspatzen" und dem gastgebenden "Cäcilia"-Chor. Anschließend kann man gemütlich bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sowie bei fränkischen Spezialitäten vom Grill und Fassbier zusammensitzen. Musikalische Beiträge runden das schöne Fest am Waldrand ab. red