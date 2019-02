Viel mehr sein als nur eine schöne Erinnerung

Im Jahr 1974 unterzeichnete der damalige Kulmbacher Oberbürgermeister Erich Stammberger die Partnerschaftsurkunde mit Kilmarnock. Schon damals reiste der Kulmbacher Helmut Zink in die schottische Stadt. Doch bei einem Besuch ist es nicht geblieben. Zink war schon fünf Mal in Schottland - er kennt Kilmarnock fast so gut wie Kulmbach. Im Café Schoberth in der Spitalgasse präsentiert er einige Erinnerungsfotos. Auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Städtepartnerschaft auch heute noch von Bedeutung ist.

Die Bilder erinnern an nächtliche Erlebnisse in Kilmarnock, an das "College" und an die Schönheit der Landschaft. Sie zeigen idyllische schottische "Castles" und rauhe, unberührte Natur. "Eine Städtepartnerschaft muss mehr sein als schöne Erinnerungen. In einer Zeit, in der Populisten immer mehr Land gewinnen, sind persönliche Begegnungen wichtiger denn je", appellierte Thomas Nagel bei der Ausstellungseröffnung. "Wir müssen die Jugendlichen wieder für andere Länder begeistern. Wir müssen die Städtepartnerschaften wieder mit Leben füllen", so Nagel.

Genau das passiert aktuell in Kulmbach, erklärte Stadtrat Siegmund Huhn. Denn seit einigen Jahren hat die Jugendkapelle die schottische Partnerstadt neu entdeckt. Auch das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium hat Kilmarnock einen Besuch abgestattet. "Wir hoffen, dass zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft in fünf Jahren ein tolles Fest stattfindet", erklärte Huhn.

Der Kulmbacher Stadtrat Lothar Seyfferth hat für die Ausstellung eine kleine Chronik über die Entwicklung der Partnerschaft erarbeitet. Die Ausstellung über Kilmarnock ist in den nächsten vier Wochen im Café Schoberth zu sehen.