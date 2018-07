Viel los in und um Ebermannstadt

Die Terminübersicht



Am Sonntag, 8. Juli, reihen sich von der geführten Radtour für sportliche Fahrer, dem Jahrmarkt, einem Auftritt der Musicalkids und einem Sommerkonzert in der Grund- und Mittelschule die Veranstaltungen in Ebermannstadt aneinander.Um 8 Uhr startet die geführte Radtour für sportliche Fahrer nach Auerbach in der Oberpfalz und zu den Maffeischächten. Eine Tagestour mit 110 Kilometern Länge und 800 Höhenmetern. Der Treffpunkt ist am Bahnhof Ebermannstadt. Eine Anmeldung unter Telefon 09194/50640 oder via Mail an touristinfo@ebermannstadt.de ist erforderlich.Ab 10.30 Uhr präsentieren Händler zum Jahrmarkt ein buntes Warenangebot am Marktplatz. Die Musicalkids der Musikschule Ebermannstadt präsentieren unter der Leitung von Kerstin Horz ein abenteuerliches Musical "Die Indianer sind los" mit Yakari und seinen Freunden in der Aula der Grund- und Mittelschule um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.Zum Abschluss des Tages lädt um 19 Uhr der Musik- und Gesangverein Ebermannstadt zum "Sommerkonzert - Jubiläumskonzert" ein, das unter dem Motto "160 Jahre und kein bisschen leise" musikalisch mit Blasmusik, Akkordeonklängen und Chorgesang unterhält. Das Konzert findet in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. red