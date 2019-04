Viel los in den Osterferien

Damit in den Osterferien vom 15. bis 28. April keine Langeweile aufkommt, bietet die Volkshochschule Bamberg-Stadt verschiedene Kurse sowie Führungen für Erwachsene und für Kinder in Begleitung an. Im Kursbereich werden unter anderem ein Intensivkurs "Spanisch für Anfänger", Kunst-Entdeckertage für Drei- bis Fünfjährige in Begleitung oder Kinder ab sechs Jahren sowie ein Kinderschutztraining für Schüler der 1. bis 6. Klassen angeboten. Bei Führungen können Interessierte die Stollenanlagen am Stephansberg besichtigen oder mehr über Bamberg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges erfahren. Kinder bekommen erklärt, wie eine Zeitung produziert wird. Die Osterferien-Angebote - jeweils Anmeldung erforderlich - finden sich auf www.vhs-bamberg.de. red