Viel los in Burgebrach

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, lädt der Markt Burgebrach wieder zum Sommermarkt ein. In der Haupt- und Marktstraße finden die Besucher von regionalen Händlern eine bunte Auswahl an qualitativen Waren, teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit. Das Angebot reicht über Lederwaren, Uhren, Schmuck, Haushaltsartikel, Geschenkartikel bis hin zu saisonalen Produkten. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band "Dreyklang". Sie präsentiert ab 13 Uhr unplogged Coversongs, mit denen die Musiker ihr Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte entführen. Der Heimat- und Verschönerungsverein bietet zum Abschluss um 18 Uhr eine Führung des Burgebrachers Kulturspaziergang an. Treffpunkt ist am Torbogen des Rathaus Burgebrachs.

Am Marktsonntag dürfen sämtliche Verkaufsstellen in Burgebrach und in allen zum Markt Burgebrach gehörenden Gemeindeteilen von 13 bis 18 Uhr geöffnet werden. red