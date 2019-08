Viel los beim Tag des Tieres

Langweiliger Sonntag in den Ferien - nicht in Stegaurach! Am kommenden Sonntag veranstalten die Freien Wähler - Freie Liste Stegaurach ihren traditionellen Tag des Tieres. Auf dem Areal am Windfeldersee sind am 11. August ab 14 Uhr die unterschiedlichsten Attraktionen geboten.

Das Fest beginnt mit einer Andacht, bei der alle mitgebrachten Haustiere den Segen von Diakon Josef Geißinger erhalten. Der Nachmittag ist pausenlos mit Aufführungen gefüllt, berichten die Veranstalter weiter. Die Dog-Dancer unter der Führung von Annelie Habermann zeigen eine Hundetanzshow. Der Kaninchenzuchtverein Bamberg steht dem in nichts nach und baut einen Hindernis-Parcours für seine sportlichen Kaninchen auf. Der Reiterhof Sahlender präsentiert sein Theaterstück "Inklusion Tier und Mensch". Als Höhepunkt des Tages hat sich der Zauberer Didino angesagt, der es immer wieder versteht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Streicheln erlaubt

Den ganzen Nachmittag können die Besucher die verschiedensten Tiere von Bienen über Hühner, Gänse, Schafe, Kälbchen und vielen anderen mehr bestaunen - streicheln ist ausdrücklich erlaubt. Unter der Weide am See schminkt Marianne Habermann die Kinder und modelliert mit ihnen Tierfiguren aus Luftballons. Gleich daneben ist die Tombola und die Hüpfburg. Auch fast am Ende der Veranstaltung sollte man noch dabei sein - bei der Ruderregatta zwischen den Stegauracher Vereinen. Das Publikum unterstützt die Teilnehmer mit viel Applaus und Zurufen und wird dafür mit viel Gaudi belohnt.

Unter ausreichender Beschattung von Pavillons und Schirmen sowie vorbereiteten fränkischen Spezialitäten freuen sich die Freien Wähler - Freie Liste Stegaurach auf zahlreichen Besuch und gute Gespräche. red