Viel los bei der Musikvereinigung

Viel los ist am dritten Novemberwochenende bei der Musikvereinigung Ebensfeld. Während sich am Samstag, 16. November, ab 19.30 Uhr die Schafkopffreunde im Pfarrheim zum Schafkopfrennen treffen, ist der Sonntag, 17. November, um 17 Uhr für alle Freunde der Musik der Höhepunkt des Jahres, wenn drei Orchester der Musikvereinigung in der Dreifachturnhalle ein buntes Programm von Filmtiteln, Musicalwerken über Rockmusik bis zur traditionellen Blasmusik präsentieren. red