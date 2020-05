Viel Lob zum Abschied an Maria Beck

Im Priesendorfer Gemeinderat wurden vier Mitglieder sowie die langjährige Bürgermeisterin Maria Beck verabschiedet. Beck bedankte sich bei den Gemeinderäten Frank Scholz und Alexander Sieber für sechs Jahre, bei Manfred Dütsch für zwölf Jahre aktive und konstruktive Arbeit mit Geschenk und Urkunde.

Seit 1985 war Hans-Peter Prämaßing ununterbrochen Gemeinderat und von 2014 bis 2020 Zweiter Bürgermeister. Ihm galt der besondere Dank von Beck. Sie würdigte seine langjährige Arbeit im Dienste der Gemeinde ausführlich und verwies darauf, dass er über Jahre engagiert und ausgleichend die Gemeinderatsarbeit geprägt habe. Sie bedankte sich unter dem Beifall der Mitglieder des Gremiums gleichfalls mit Geschenk und Urkunde. Prämaßing erinnerte in seinem Rückblick an die dynamische Entwicklung der Gemeinde in dieser Zeit und übernahm die Verabschiedung der Ersten Bürgermeisterin.

Größeren Rahmen gewünscht

Prämaßing erklärte, dass er sich lieber einen größeren Rahmen gewünscht hätte, aber die aktuelle Krise erlaube dies nicht. So würdigte er ausführlich das Wirken der Bürgermeisterin. "Sie hinterlässt ein gut bestelltes Haus", sagte er.

Nach zwölf Jahren Amtszeit sei Maria Beck nicht mehr zur Wahl angetreten. Die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Priesendorf seien trotz vieler Projekte wohlgeordnet. Die gute wirtschaftliche Lage der Gemeinde sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Beck für die vielen Projekte mit viel Nachdruck und Geschick staatliche Zuschüsse generieren konnte. Ein wichtiges Projekt ihrer Amtszeit sei unter anderem die Fortführung der Dorferneuerung gewesen.

Besonders wichtig sei Beck auch die Förderung der Ortsvereine gewesen, die die Grundlage des sozialen Lebens einer Dorfgemeinschaft seien. "Ein großes Anliegen der Bürgermeisterin waren die Fertigstellung der Kita und der Bau der Kinderkrippe mit Außenanlagen und die Renovierung der Schule", sagte Prämaßing.

Schließlich überreichte er Maria Beck unter dem Beifall des Gemeinderates die Ehrenurkunde der Gemeinde Priesendorf und sprach ihr im Namen des Gemeinderats Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. red