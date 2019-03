Viel Lob für Förderverein

Wie wichtig der Förderverein für die Schule ist, zeigte die Jahresversammlung im "Bräuwerck". Denn Nadine Bechert vom Vorstand konnte von einer Menge an Projekten im vergangenen Jahr berichten, die den etwa 190 Jungen und Mädchen der Friedrich-von-Ellrodt-Schule deutliche Vorteile im täglichen Ablauf brachten. "Wir arbeiten da auch mit dem Elternbeirat zusammen, die Kooperation ist ideal", sagte Bechert.

2018 wurden T-Shirts mit dem Schul-Logo angeschafft sowie für die Arbeitsgemeinschaft Schach 13 Bretter samt Figuren und Stoppuhren, außerdem vier Lego-Roboter, die mit einer App gesteuert werden können, und eine Mumba-Kugelbahn aus Holz mit einer Länge von 200 Metern. "Die kann noch verlängert werden, wenn Eltern weitere Zwei-Meter-Teile spenden", ergänzte Webb Carson vom Vorstandsteam. Sie sei einmalig für eine Schule im Landkreis.

Er machte darauf aufmerksam, dass bedürftige Schüler für das Mittagessen und für Klassenfahrten mit einem Zuschuss rechnen können. "Die Hemmschwelle für eine entsprechende Beantragung sollte niedrig sein", so Thomas Neugebauer.

2019 hat der Förderverein ebenso wichtige Ziele im Blick: In gemeinsamer Initiative mit der Gemeinde soll eine Salattheke das Mittagessen in der Mensa aufwerten. Bleib-fit-Bälle im Wert von 500 Euro werden besorgt, und zusätzlich beteiligt man sich mit 300 Euro an Paletten-Sitzmöbeln für den Pausenhof, die von den Schülern selbst gebaut werden. Die Teilnahme am Straßenfest und an der Drossenfelder Weihnacht seien wieder selbstverständlich, hieß es.

Dass der Verein gut gewirtschaftet hat und einen Gewinn verbuchen kann, wies der Kassenbericht von Andrea Hack aus. Sie freute sich auch über steigende Mitgliedszahlen, die jetzt bei 83 liegen.

Schulleiter Michael Zeitler stellte die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein heraus. "Er ermöglicht uns vieles, was sonst nicht realisierbar wäre", sagte Zeitler und erwähnte bereits das 50-jährige Bestehen der Friedrich-von-Ellrodt-Schule im Juli 2020, das mit einem Zirkusprogramm gefeiert werden soll. "Wir hoffen, dass sich unsere Schüler im nächsten halben Jahrhundert genauso wohl fühlen wie jetzt."

Viel Lob hatte Bürgermeister Harald Hübner für den Vorstand übrig, der sich außerordentlich engagiere und finanziell einbringe. Horst Wunner