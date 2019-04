Viel Lob für die Wehr

Unbezahlbares ehrenamtliches Engagement bewies die FFW Roßdorf am Forst bei ihrer Jahreshauptversammlung. Im voll besetzten Vereinsheim der SG Roßdorf begrüßte Erster Vorsitzender Richard Göller den Zweiten Bürgermeister Ludwig Werner, Kreisbrandmeister Christoph Krombholz sowie die aktiven und passiven Mitglieder der Wehr und der Dorfgemeinschaft.

Bürgermeister Werner und KBM Krombholz dankten in ihren Grußworten den Führungskräften der Wehr, dem Vorstand des Vereins und allen aktiven Feuerwehrleuten. Der Vorsitzende ehrte anschließend Alfons Raab, Manfred Pfister und Johann Pfister für ihre 50-jährige Mitgliedschaft bei der Wehr mit einer Urkunde. Bereits 60 Jahre ist Josef Büttel Mitglied der Wehr. Viele Jahre war er Trompeter der Wehr, eine fast vergessenen Alarmierung.

In den Tätigkeitsberichten wurde deutlich, dass die gute Ausbildung der Wehrmänner und die technische Ausstattung den Feuerschutz in der Gemeinde sicherstellt. Zweiter Kommandant Christoph Schütz berichtete von den Einsätzen bei Brandfällen, Naturkatastrophen und notwendigen Wohnungsöffnungen. Erster Kommandant Martin Hollfelder appellierte an alle Wehrmänner, die vorgeschriebene Ausbildung nicht zu vernachlässigen. Er dankte für die Unterstützung bei allen Einsätzen.

Der Protokollbericht des Schriftführers Thorsten Pfister und der Finanzbericht des Kassiers Eugen Köhler bewiesen eine geordnete Vereinsführung. Das intakte Vereinsleben zeigte der Zweite Vorsitzende Armin Sponsel anhand der traditionellen Veranstaltungen auf. Das Dorfleben gestaltet die Feuerwehr durch das Aufstellen des Maibaumes, des Kirchweihbaumes, durch die Mithilfe beim Brunnenfest und den Veranstaltungen der Brüder am Forst.

Besonders gelobt wurde die hervorragende Jugendarbeit durch den Jugendwart Christoph Göller, so dass die Zukunft der Wehr gesichert ist. Franz Will berichtete über die Arbeit der Dorfgemeinschaft, die bereits auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken kann und machte deutlich, dass nur gemeinsam Dorfleben gestaltet werden könne. Er bat vor allem alle jungen Bürger sich einzubringen. Viele Mitglieder stemmen über diesen langen Zeitraum alle Arbeiten am Dorfplatz, beim Osterbrunnen, bei der Krippeneröffnung und beim Brunnenfest, ihnen gebühre besonderer Dank.

Ein Generationswechsel vollzog sich bei den Neuwahlen. Erster Vorsitzender Richard Göller trat nach 30-jähriger Tätigkeit zurück. Einstimmig wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als Nachfolger wurden Andreas Vogel als Erster Vorsitzender und Sebastian Bayer als Stellvertreter gewählt. Die Vorstandschaft ergänzen Eugen Köhler als Kassier, Thorsten Pfister als Schriftführer und Franz Will als Vertreter der Dorfgemeinschaft. FrW