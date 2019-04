Viel Lob für das "soziale Gewissen"

Ein wichtiger Termin im Jahreskalender eines Ortsverbandes innerhalb des Sozialverbandes VdK Bayern ist die Jahreshauptversammlung. So trafen sich Mitglieder und Gäste im Bürgerhaus Dreuschendorf zu einem informativen und unterhaltsamen Sonntagnachmittag. Vorsitzender Reinhold Kraus begrüßte besonders Raimund Köhler vom Vorstand des Kreisverbandes Bamberg.

Seinen Bericht begann Kraus mit der Feststellung, dass dies die erste Versammlung sei, zu der der im letzten Jahr neu gewählte Vorstand eingeladen habe. Der VdK Dreuschendorf umfasste zu Beginn des Kalenderjahres 117 Mitglieder, die in allen zehn Ortsteilen des Marktes Buttenheim sowie einigen umliegenden Ortschaften beheimatet sind.

Der Vorsitzende erinnerte in seinem Rückblick auf 2018 an das Weinfest in Gunzendorf im Oktober, an die Adventsfeier im Bürgerhaus Dreuschendorf und an den Ausflug mit der Bahn nach Bad Windsheim und einem Besuch im dortigen Freilandmuseum Ende September. Des Weiteren erwähnte er die unterschiedlichen Aktivitäten des Vorstands, beispielsweise die Besuche bei den Mitgliedern mit runden Geburtstagen und bei Mitgliedern, die gerade eine Reha-Maßnahme hinter sich gebracht hatten. Abschließend wies er auf die Sammelaktion "Helft Wunden heilen" im Herbst hin, die mit einem sehr guten Ergebnis beendet werden konnte. Es folgte der Kassenbericht, vorgetragen von Kassier Hans Gebhardt.

1,9 Millionen Mitglieder

Als Vertreter des Kreisverbandes Bamberg begann Raimund Köhler seine Ausführungen mit Worten des Dankes an den neuen Vorstand und übermittelte "Grüße aus Bamberg" von Erika Jäger, der Vorsitzenden des Kreisverbandes. Es folgte ein kurzer Ausflug in die Geschichte des VdK. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden überall im Land Selbsthilfegruppen, um die Interessen von Kriegsgeschädigten, Witwen und Waisen gegenüber der Verwaltung zu vertreten. Daraus entwickelten sich im Laufe der Jahre die Landesverbände sowie eine große Anzahl von Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden. So feierte der Kreisverband Bamberg im September letzten Jahres sein 70-jähriges Bestehen. Der VdK ist mit fast 1,9 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands, davon 700 000 in Bayern, 90 000 in Oberfranken und etwa 17 500 in Stadt und Landkreis Bamberg.

Auch wenn sich während der vergangenen 70 Jahre die Ziele und Aufgaben geändert hätten, so sei der VdK in der heutigen Zeit "immer noch wichtig", so Köhler. Man könnte ihn als "soziales Gewissen" bezeichnen. Als Sozialverband setze er sich für die Belange unter anderem von Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen, Armutsgefährdeten und Rentnern ein. Er trete als Rechtsbeistand für seine Mitglieder auf. Auf folgende Themen, die aktuell in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden, wies Raimund Köhler am Ende seiner Ausführungen stichpunktartig hin: Barrierefreiheit, Einkommensgleichheit, Mütterrente, Mindesteinkommen.

Treue Mitglieder geehrt

Ein wesentlicher Bestandteil einer Jahreshauptversammlung ist die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre VdK-Mitgliedschaft wurde Michael Bickel aus Dreuschendorf geehrt. Er erhielt hierzu aus den Händen von Raimund Köhler und Reinhold Kraus das Treueabzeichen in Gold und die Ehrenurkunde. Ebenfalls mit Treueabzeichen in Gold und Urkunde geehrt wurden für 30-jährige Mitgliedschaft Elisabeth Meusel (Senftenberg) und Josef Kropp (Dreuschendorf), für 25 Jahre Barbara Neubauer (Stackendorf) und Otto Schumm (Dreuschendorf). Urkunde und Treueabzeichen in Silber erhielten für zehnjährige Mitgliedschaft Gerhard und Renate Bähr aus Dreuschendorf sowie Peter Friedrich aus Ketschendorf.

In Würdigung der "herausragenden Verdienste um den Sozialverband VdK Bayern" wurden bei der Versammlung Georg Brehm (Frankendorf), Heinz Dummert und Monika Linz (beide Dreuschendorf) für zehn Jahre treue Mitarbeit im Vorstand die Ehrennadel mit Urkunde verliehen. H. Gebhardt