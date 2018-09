Viel Lob für 25 Jahre

Nach 25-jähriger Dienstzeit im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) e. V. wurde Gabriele Dworacek in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Philipp Mohr, Kreisvorsitzender der Kreisgruppe Oberfranken West im VdRBw, würdigte in seiner Laudatio die geleistete Arbeit von Gabriele Dworacek in dem Vierteljahrhundert, die sie für die Kreisgruppe Oberfranken West in der Kreisgeschäftsstelle Bamberg als Bürosachbearbeiterin agiert hatte. Über einen bestimmten Zeitraum lenkte sie von Bamberg aus auch die Geschicke für die Bezirksgeschäftsstelle Bayreuth und die Kreisgeschäftsstelle Veitshöchheim. Im Namen der Kreisgruppe überreichte ihr Mohr einen Gutschein, eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Peter Vietze