Viel Krach am Bach

Das bereits 14. Krach-am-Bach-Festival wird am morgigen Freitag und am Samstag am Sportgelände in Prölsdorf stattfinden. Im Laufe der letzten Jahre entwickelte sich das Festival im beschaulichen Örtchen zu einer Open-Air-Institution weit über den Steigerwald hinaus und wird, so sind sich die Veranstalter in ihrer Ankündigung sicher, ein weiteres Mal Musikfans aus der gesamten Republik in den Rauhenebracher Ortsteil pilgern lassen.

Wiederum sollen Freunde unterschiedlichster subkultureller Musikspielarten von Punk über Ska und Hardcore bis Rap gleichermaßen bedient werden. Als Headliner konnte in diesem Jahr mit "Frittenbude" ein Act gewonnen werden, der sich durch kleine Jugendzentren und Clubs auf die größten Bühnen des Landes spielte und sich immer lieber den Höhen und Tiefen statt der Monotonie hingegeben hat.

Seit nunmehr 28 Jahren wüten die New Yorker Vorzeige-Streetpunks "The Casualties" nun schon landauf, landab und sind aus dem internationalen Punk-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Anhand des bitterbösen Gesang und Mitgröhl-Chören kreierten sie im Laufe der Jahre unzählige Ohrwürmer, welche auch vor der Krach-am-Bach-Bühne am Freitagabend mit erhobener Faust vom ein oder anderen lauthals mitgeträllert werden.

Mit ihrem New York inspirierten Hardcore, energetischen Shows und politischen Engagement begeistern die Niederländer von "Born From Pain" seit 1997 nicht nur Fans der härteren Gangart. Nonstop auf Achse verstehen es die Jungs um Frontmann Rob Fransen vor allem live von sich zu überzeugen.

Lokalmatadore zu Gast

Ein besonderes Highlight werden die äußerst rar gesäten Auftritte der Lokalmatadore von "Kellerkommando" und "The Go Faster Nuns" sein, welche vor allem durch ihre mächtige Bühnenpräsenz überzeugen. Eine Vielzahl an weiteren nationalen und internationalen Größen verschiedenster Musikstile wird das Musikprogramm der beiden Festivaltage komplettieren. Als einige Beispiele seien an dieser Stelle unter anderem "Get Dead", "Not on Tour", "Pöbel MC & Milli Dance" oder "Empowerment" genannt.

Etabliert hat sich seit einigen Jahren die zweite Bühne im Barzelt, auf welcher in diesem Jahr, neben vier weiteren Acts, Bands wie "Slope", "Acht Eimer Hühnerherzen" oder "The Come and Go Gos" auftreten werden. Zum traditionellen Weißwurstfrühschoppen am Samstagmorgen wird mit "Jackl & die Bierpressen" die wohl beste Blasmusik-Band des Steigerwalds zum Tanz aufspielen.

Campingmöglichkeiten befinden sich direkt neben dem Festivalgelände. Der Campingplatz hat bereits am Donnerstag ab 18 Uhr geöffnet. Ansonsten gibt es wieder eine reichliche Auswahl an Speisen und Getränken. Nähere Informationen und Tickets unter www.krachambachfestival.de.