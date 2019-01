Viel kaputtes Blech

Rund 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 19 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Zeppelinstraße ereignet hat. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters hatte das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet und war mit einem VW kollidiert. Bei einem Alkoholtest brachte es der 58-jährige Verursacher auf einen Wert von 0,54 Promille. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Tel. 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen. pol