Viel Helau beim Hellers Hans

"Des hat's noch nedd gebn", so der einstimmige Kommentar von Gastwirt Hans Heller und den feierwütigen Mitgliedern des Heimatvereins über die Polonaise durch die gut besetzte Gaststube in der Brauereigaststätte Heller beim Fasching des Vereins am Freitagabend.

Die Hauskapelle mit Emmi Weiß am Akkordeon, Fritz Rabenstein mit der Teufelsgeige und dem "Tuba-Konrad" hatte das Publikum so angeheizt, dass es kein Halten mehr gab und Männlein wie Weiblein sich einreihten und im Gänsemarsch durch die gute Stube in "Hellers Pub" gemäß dem Slogan "in Hellers PABB macht niemand SCHLABB" marschierten.

Nicht nur fetzige Unterhaltungsmusik, bei der das Publikum kräftig mit einstimmte, gab es am Abend, die Teilnehmer geizten auch nicht mit deftigen Witzen und markanten Helau-Rufen mit den weltbekannten "H"-s wie "Herzogenaurach Helau", "Heimatverein Helau" und "Heller-Bräu Helau".

Wie üblich gab es Büttenreden von Christa Peetz und dem Vorsitzenden. Christa Peetz hatte den "fränkischen Mooh" und die "fränkische Fraa" unter die Lupe genommen und sorgte mit ihren Beobachtungen für wahre Lachsalven.

Klagelied zum Wirtshaussterben

Beispiele gefällig? "Wenn dir fränkische Männer Komplimente machen, weißt nedd, sollst du greina oder lachen ..." Doch auch mit dem eigenen Geschlecht ging die Christa ins Gericht: "Wir Frauen kennen unsere Problemzonen ganz genau ... Bauch, Hüfte, Po und noch andere Sachen, gegen die Schwerkraft kann man halt nichts machen! Am Anfang kann man noch probieren, hier und da ein bisschen kaschieren. Doch meine Herren, ich sag es euch gleich - das machen wir alles nur für euch!" Und schließlich erinnerte sie daran: "Mir Frauen sind doch eh scho gschlang, denn wir stammen aus der Rippe von einem Mann ...", und Christa Peetz endete: "Auch wenn uns diese Rippe nicht grad verschönt, jetzt ham mir uns scho lang dran gewöhnt!"

Dem Vorsitzenden Klaus-Peter Gäbelein hatte es unter anderem das fränkische "Wärtshaussterbn" in der Region angetan, denn die Lokalpolitik mit den permanenten Themen StUB und Rathausneubau sei bereits dermaßen ausgelutscht und abgedroschen, dass es darüber eigentlich nichts mehr zu lachen gebe. Sein Klagelied zum Wirtshaussterben hörte sich wie folgt an: "Beitelsdorf gschlossen, der Rote Ochs folgte im Nu, und demnächst folgt noch ein weit'res Aus: In Membach gehen die Lichter aus. Wie woärs vor Jahren noch genehm, man konnt noch in a Wärdshaus gehen! Welkenbach, Hammerbach, Hauadorf, Zweifelsheim oder aa in Reuth, die Einkehr ham mir nie bereut. Geschlossen heißt's heut überall - was ist das für ein Jammertal!"

Und was den wundersamen US-Kalender mit den merkwürdigen Gedenktagen angeht, so sinnierte Gäbelein wie der keltische Philosoph Asterix: Er machte sich lustig über den Tag der Schokolade, den Tag des Rock 'n' Roll, den "Welt-Zuhör-Tag", den "Tag des Cheeseburgers" oder den "Tag der Schlafmütze", den "des Mischlingshundes" und nicht zuletzt über den "Nimm deinen Teddybär mit zur Arbeit Tag" sowie "den Tag der braunen Schuhe". Und er endete mit der Erinnerung an den "Weltaffentag, denn da geht's zu wie bei uns im Bundestag!" red