Viel Geld für die Ortskerne

Der Freistaat unterstützt in diesem Jahr 105 Städte und Gemeinden in Oberfranken mit 84,5 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm. Zahlreiche Städte und Gemeinden im Kreis Forchheim erhalten eine Förderung.

Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) erklärt: "Wir unterstützen Kommunen dabei, auf Innenentwicklung zu setzen, Leerstände zu nutzen und eine Art Donut-Effekt zu verhindern, bei dem um den Ortskern herum Leben herrscht und im Ortskern selber die Häuser verfallen."

Dokuzentrum "Magerscheune"

Von dem Geldsegen profitiert beispielsweise die Stadt Pottenstein, die die sogenannte "Magerscheune" zu einem Informations- und Dokumentationszentrum des ehemaligen KZ-Außenlagers Flossenbürg umbaut. Außerdem wertet die Stadt den innerstädtischen Kernbereich auf, indem sie Maßnahmen im Bereich des Kurparks Püttlachtal umsetzt.

Wie bereits in den letzten Jahren gibt es auch Sondermittel für Militärkonversion und für die Wiederbelebung von Industrie- und Gewerbebrachen. So wird beispielsweise die Konversion des ehemaligen Kasernenareals "Warner Barracks" in Bamberg mit 1,9 Millionen Euro weiterhin gefördert.

Die Projekte

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Dormitz (Ortskern) 548 000 Euro, Egloffstein (Ortskern) 150 000 Euro; Hallerndorf (Ortskern) 48 000 Euro, Heroldsbach (Ortskern) 292 000 Euro, Langensendelbach (Ortskern) 69 000 Euro, Neunkirchen am Brand (Ortskern) 301 000 Euro, Obertrubach (Ortskern) 160 000 Euro, Pinzberg (Altorte Pinzberg und Gosberg) 339 000 Euro, Weißenohe (Altort) 100 000 Euro

Förderinitiative "Innen statt Außen": Ebermannstadt (Stadtkern) 334 000 Euro, Effeltrich (Einzelvorhaben) 96 000 Euro, Forchheim (Stadtkern) 184 000 Euro, Gößweinstein (Einzelvorhaben) 170 000 Euro, Neunkirchen am Brand (Einzelvorhaben) 320 000 Euro, Pottenstein (Ortskern) 300 000 Euro, Waischenfeld (Innenstadt) 80 000 Euro, Weißenohe (Einzelvorhaben) 400 000 Euro. red