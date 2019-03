Viel Geld für die Gymnasien

"Wir wollen die Wahrnehmung der gymnasialen P-Seminare in der Öffentlichkeit fördern und sie damit auch ein Stück weit besser bekannt machen." Das sagte Dieter Bordihn in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kreisverbands Kulmbach-Kronach der Genossenschaftsbanken bei einer besonderen Spendenübergabe.

Die Vorstandsmitglieder hatten sich einstimmig dafür ausgesprochen, 3000 Euro aus dem Ertrag des Gewinnsparens an die Gymnasien beider Landkreise weiterzugeben. Der Betrag von 3000 Euro geht zu gleichen Teilen an das Caspar-Vischer-Gymnasium und das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach sowie an das Frankenwald-Gymnasium und das Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach.

Alle bayerischen Gymnasiasten belegen in der Oberstufe ein Projektseminar, das sich über drei Halbjahre erstreckt. Dabei haben sie die Möglichkeit, die reale Arbeitswelt näher und besser kennenzulernen. Eine Lehrkraft begleitet das Projekt im Hintergrund. "Diese Verbindung zwischen Schule und Beruf betrachten wir als sehr wichtig. Deshalb wollen wir dazu beitragen, positive Rahmenbedingungen für erfolgreiche Projektarbeiten zu schaffen", fügte Dieter Bordihn, Vorstand der VR-Bank Oberfranken-Mitte, hinzu. "Wir sind in der Region, wir kommen aus der Region und wir schauen, was wir für die Region tun können", nannten Hans Jürgen Möhrle, Bereichsdirektor für Kronach, und Gerhard Zettel, Bereichsdirektor für Kulmbach, die Philosophie der Bank und übergaben insgesamt 3000 Euro an die genannten Schulen.

Beide betonten, dass sie händeringend junge Menschen suchen: "Im kaufmännischen Bereich bieten wir die beste Ausbildung, die man bekommen kann."

Die Schulleiter gaben Beispiele, für welche aktuellen Seminare sie die Spenden verwenden können. Dieter Hübner