Viel geboten im Tierheim

Der Tierschutzverein Bamberg lädt zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Dieser findet am Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Tierheims Berganza am Rothofer Weg 30 in Gaustadt statt. Im Eingangsbereich des Tierheimes erwartet die Besucher eine Vielzahl an Geschenkartikeln. Wer möchte, kann am Glücksrad drehen oder Infostände besuchen. Tierheimhunde werden vorgestellt, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Tierheim und seinen Bewohnern zugute. red