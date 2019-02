Viel geboten im Oberen Rodachtal

Hanferlebnisrunde, Vogelstimmenwanderungen, Kräuterspaziergang und Kochen mit Kräutern, heilsame Naturberührungen mit Waldbaden oder Walkshops, Meditationen, Walpurgis-Picknick am Nurner Brocken oder Entspannungstraining "Indian Balace" - all das und noch viel mehr wird im Oberen Rodachtal das ganze Jahr über für Urlauber und Einheimische geboten. Erkunden kann man dieses herrliche Stückchen Erde zu Fuß, mit dem Rad, der Kutsche, der Rodachtalbahn oder auch beim Flößen auf der Wilden Rodach.

Das WaldErlebnis-Programm 2018 war bereits ein voller Erfolg. Die vielen positiven Rückmeldungen haben bewiesen, dass man mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg ist. Und deshalb gibt es nun die zweite Auflage für das Jahr 2019 mit noch mehr Angeboten und Terminen. Die vom Tourismusverband Oberes Rodachtal e.V. herausgegebene Broschüre rund um das Thema Wald bietet für jeden Geschmack etwas. Vom Waldbaden, dem japanischen Shinrin Yoku über Informationen zu Bienen, Honig und Met, dem Entfachen des Kohlenmeilers in der Thiemitz bis hin zum Sundowner in Neuengrün arbeitet das Obere Rodachtal mit Experten zusammen, die sich bestens auskennen.

Wie Sandra Heinz vom Tourismusverband Oberes Rodachtal ausführt, haben sich auch die Forstämter Rothenkirchen und Nordhalben sowie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit forstlichen Wanderungen am Jahresprogramm beteiligt. Ebenso können neue Themen wie der Frankenwaldhanf und der für den Frankenwald typische Schiefer entdeckt werden. Ebenfalls eingebracht haben sich die Frankenwald-Ortsgruppen im Oberen Rodachtal. Eine Bäumchenpflanzaktion wurde extra in die Osterferien gelegt, so dass auch Einheimische diese Gelegenheit nutzen können.

Sandra Heinz erklärte auch, dass man nicht alle Touren und Angebote ab Tourismushaus anbietet, sondern sie auf das gesamte Obere Rodachtal ausgeweitet hat. "Wir sind nun viel breiter aufgestellt und zeigen, was wir eigentlich so alles zu bieten haben", sagen Sandra Heinz und ihre Mitarbeiterin Katrin Franz stolz.

Zehn Wanderführer stehen bereit

Als Neuerung hat der Tourismusverband die geführten Wanderungen aufleben lassen, die bereits vor Jahrzehnten die Urlauber begeisterten. Insgesamt zehn Wanderführer stehen bereit, um in Zusammenarbeit mit Wagners Hotel individuelle und flexibel gestaltete Wanderungen durchzuführen. "Hier richten wir uns nach den Interessenten, für geübte Wanderer können andere Touren angeboten werden als z.B. für Familien", erklärt Sandra Heinz. Eine Besonderheit sei noch erwähnt: Mit Katrin Franz steht eine ausgebildete Schneeschuhwalken-Trainerin zur Verfügung, eine Mischung aus Schneeschuhwandern und Nordic Walking.

Gerhard Wunder, Bürgermeister von Steinwiesen und Vorsitzender des Tourismusverbandes Oberes Rodachtal, ist begeistert von der Vielfalt der Angebote - nicht nur für Feriengäste, sondern auch für Einheimische. "Sie werden in ihrer Heimat Dinge entdecken, die sie so noch nie gesehen und betrachtet haben", meine Wunder. Auch für Jens Korn, Bürgermeister der Stadt Wallenfels, ist das Programm 2019 eine runde Sache. "Unsere Stärke ist der Wald und die Natur ergänzt durch die Flößerei", betonte Korn. Und dies kann den Gästen ganzjährlich vor Augen geführt werden.

Die Broschüre gibt es im Tourismushaus und kann auch telefonisch unter 09262/1538 kostenfrei bestellt werden. sd