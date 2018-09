Viel Fußball beim Sportwochenende

Der Ball rollt beim Sportwochenende des TSV Gauaschach am 15. und 16. September am Sportplatz. Am Samstag starten die Gauaschacher Nachwuchskicker. Um 13 Uhr spielt die U13-Mannschaft gegen die DJK SV Rieden 2. Danach tritt ab 14.30 Uhr die U15 gegen den FT Schweinfurt 2 an. Um 16 Uhr messen sich die U19-Spieler mit Greßthal. Ab 18 Uhr startet ein Alte-Herren-Turnier. Weiter geht es am Sonntag, um 13 Uhr gibt es ein Einlagespiel der U17-Kicker. Um 15 Uhr trifft die Spielergemeinschaft Gauaschach auf den 1. FC Arnstein 2. Ab 18 Uhr gibt es Zumba zum Mitmachen mit Barbara Rosenberger. An beiden Tagen herrscht Festbetrieb. kej