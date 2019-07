Der SV Windheim hält vom 20. bis 22. Juli sein Sportfest ab. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr mit dem Fußballspiel FC Untererthal II gegen DJK Wülfershausen II. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und das Fußballprogramm startet mit einem Jugendspiel. Kesselfleisch gibt es am Montag um 17.30 Uhr, der FC Fuchsstadt U17/19 spielt um 18 Uhr gegen den FC Untererthal U18. An allen Tagen herrscht Festbetrieb. sek