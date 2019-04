Viel für die Ortsverschönerung getan

Bei der Hauptversammlung des Vereins für Gartenkultur und Ortsverschönerung Giech konnte der Erste Bürgermeister von Scheßlitz, Roland Kauper, 18 Ehrungen auf einmal vornehmen. Das liegt vor allem daran, daß der im Jahr 1932 erstmals gegründete Verein nach mehrjähriger Pause 1979 durch eine Gründerversammlung mit 42 Mitgliedern wiederbelebt wurde. Aufgrund dessen gab es diesmal allein 16 Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft.

Der Bürgermeister dankte den Geehrten für die lange Treue und der Vorstandschaft für gute Ideen und großen Einsatz. Kauper und die Erste Vorsitzende des Vereins, Gundi Götz, überreichten Ehrennadeln in Gold mit Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft, Ehrennadeln in Silber mit Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft und Blumen mit Gutscheinen.

Der Gartenbauverein ist in Giech und Starkenschwind vielfältig tätig, u. a. werden alljährlich die Blumen für die Blumenkästen der Bachgeländer angeschafft.Die junge Generation in der Kita und Mittagsbetreuung der Grundschule unterstützt den Verein beim Anmalen von Holzbienen und -schmetterlingen, welche die angesäten Blumenwiesen am Ortseingang verschönern werden.

Darüber hinaus nimmt der Verein an der Fronleichnamsprozession sowie am Kirchweihumzug teil. Jährlich finden ein Herbstfest im Pfarrhof und eine Adventsfeier statt. red