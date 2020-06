Viel dreht sich heuer um die Burg

Bereits im vergangenen Jahr erhielt die Initiative Rodachtal für ihr Vermarktungspaket anlässlich des Jubiläums von 30 Jahren Wiedervereinigung Fördergelder von der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Auch mit ihrem diesjährigen Sonderprojekt "Rodachtal grenzenlos" anlässlich des 30. Jubiläums der deutschen Einheit konnte die thüringisch-bayerische Gemeindeallianz überzeugen und hat nun einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 6000 Euro erhalten.

Bereits bewährt

Aus dem jetzt bewilligten Fördertopf sollen Aktionen und Events unterschiedlichster Veranstalter gebündelt und mittels Sonderbroschüren und einer Art Begrüßungs-Internetseite vermarktet werden. Diese Vorgehensweise hatte sich im Vorjahr bereits erfolgreich bewährt. Auch dieses Jahr, das von der Corona-Pandemie gezeichnet ist, will die Initiative Rodachtal mit ihren Aktionen Bewohner und Gäste gleichermaßen erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim Sonderprojekt 2020 spielt die Veste Heldburg eine zentrale Rolle. Unter dem Motto "Die Veste Heldburg im Wandel der Zeit - 30 Jahre Wiedervereinigung", zeigt eine Ausstellung mit Fotos des Heldburger Sammlers Walter Bauer die Entwicklung der Burg in den vergangenen 30 Jahren.

Vor der Grenzöffnung beherbergte die Veste unter anderem ein Kinderheim. Um diesen Abschnitt ihrer Geschichte mit Respekt für die Zeitzeugen zu beleuchten, wird die Veste Heldburg Teil der Aktion DenkOrte, genauer gesagt: "Vom Ort zum DenkOrt - Thüringer Orte der Repression, Opposition und Zivilcourage in der DDR".

Als Auftakt ist ein Symposium mit Vorträgen rund um Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders geplant. Die Initiative Rodachtal unterstützt die Bearbeitung des Themas als Kooperationspartner der Veranstaltung.

Projekt wird angepasst

Großveranstaltungen, wie die Feier "30 Jahre Deutsche Einheit", die Anfang Oktober in Ummerstadt stattfinden sollte, mussten aufgrund der erschwerten Planungsbedingungen durch die Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Andere Bausteine im Maßnahmenkatalog sind laut Mitteilung weiter in Bearbeitung. So wird ein Teil der Ausstellung auf der Veste Heldburg beispielsweise auch digital umgesetzt werden.

In Abstimmung mit der Bundesstiftung und den Partnern wird das Projekt den aktuellen Gegebenheiten stetig angepasst. Auf dem Laufenden über aktuelle Aktionen und Vorankündigungen hält eine eigens von der Tourismusregion Coburg.Rennsteig erstellte Seite im Internet. Sie heißt https://www.coburg-rennsteig.de/grenzenlos. red