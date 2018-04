Viel Beifall für Martin Eck

red



Das Konzert von Martin Eck beeindruckte die Zuhörer in der Ritterkapelle. Der Haßfurter hatte 2017 eine CD mit dem Titel "Jesus lebt!" herausgebracht. In selbst komponierten und getexteten Liedern singt er dabei von dem, was ihm an seinem Glauben wichtig ist. Diese Lieder hat er nun in kleiner Besetzung, mit seiner Tochter Franziska Eck (Gesang und Ukulele) und Markus Lenhardt (Gesang und Gitarre) zum Besten gegeben.Zwischen den Liedern und manchmal auch zwischen den Liedstrophen erzählte Martin Eck davon, wie die Texte entstanden sind, und formulierte dazu eigene Gebete. Dabei zog sich wie ein roter Faden durch die Texte und Lieder der Glaube an einen barmherzigen Gott, der den Menschen auch über den Tod hinaus die Zusage gibt, dass er immer bei ihnen ist. So wurde dieses musikalisch hochwertige und gedanklich tief gehende Konzert zum Glaubenszeugnis, das etwa 150 Besucher am Ende mit viel Beifall quittierten.Auf der Internetseite www. gladdogrecords.de können alle Texte sowie Hörbeispiele heruntergeladen werden.