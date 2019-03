Viel Applaus für Tänzerinnen

Die Vision von Heidrun Hopfenmüller, die 1988, zum 125-jährigen Bestehen des Turnvereins Weidhausen, eine Frauentanzgruppe ins Leben rief, hat reiche Früchte getragen. Davon kann man sich alljährlich beim großen Tanztreffpunkt in der Michelauer Mainfeldhalle überzeugen.

220 Teilnehmer

Schon 2013 musste man den Kinder- und Jugendtanzgruppen einen eigenen Nachmittag zugestehen, da ein gemeinsamer Auftritt mit den Erwachsenen aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich war. Auf diesen Umstand wies der Zweite Vorsitzende des Vereins, Hartmut Preiser, in seinem Grußwort zum siebten Kindertanztreffpunkt am vergangenen Sonntag hin.

19 Tanzgruppen aus fünf Vereinen, drei Tanzstudios und einem Fitnessstudio aus den Landkreisen Coburg, Lichtenfels, Kronach und Kulmbach gestalteten ein abwechslungsreiches Programm. Freude und Begeisterung an der Bewegung sprühte aus den Showtänzen, Jazz Dance, Modern Dance, Hip-Hop und Kindertanz.

220 Teilnehmer im Alter von drei bis 17 Jahren nahmen daran teil. Dabei begeisterten viele der Gruppen nicht nur durch ihre ausgefeilten Choreographien, sondern auch durch ihre originellen Kostüme und eine passende Rahmenhandlung. Moderiert wurde der Nachmittag von Tessa und Johanna aus der Jugendtanzgruppe "Impuls". Für den perfekten Sound sorgte "DJ Fabi" am Mischpult.

"Dragonflies" begeisterten

Mit dem Lied "Steh auf und tanz' mit mir" eröffneten die "Zappelfüße" des Gastgebers TV Weidhausen das Programm. Szenenapplaus gab es für den Solopart einzelner Tänzerinnen der "Dragonflies" des TV Weidhausen, die unter der Leitung von Franzi Kröckel eine Jazz- und Modern-Dance-Gestaltung zum Lied "Up up up" aus Bibi und Tina eingeübt hatten. "Adjustment" vom TV Weidhausen läutete das Ende des ersten Programmteils ein. kag