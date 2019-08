Viel Applaus für Spectaculum

Es war schon einige Zeit her, seit das heimische Vokalensemble Spectaculum musicale ein Konzert in Lichtenfels gab. Vielleicht gerade deswegen strömten die erwartungsvollen Zuhörer am Sonntagabend in so großer Zahl in die ehemalige Synagoge, dass bereits 30 Minuten vor Beginn die gut 100 Sitzplätze belegt waren. Fast genauso viele Besucher verfolgten deshalb das Geschehen vom Foyer oder von dem lauschigen Hof aus. Der guten Stimmung sollte dies jedoch keinen Abbruch tun.

Mit dem Programm "Beatles, King's Singers and more" hatten die je vier Sängerinnen und Sänger um ihre Leiterin Christiane Stömer-Rauh ganz offensichtlich den Geschmack ihrer treuen Fans getroffen. Denn schon nach dem Opening mit John Lennons und Paul McCartneys "Ob-la-di, ob-lada" sorgte reicher Applaus für den Kontakt zwischen Ausführenden und Publikum.

Was folgte, war typisch Spectaculum musicale: Die Gruppe bot mit viel musikalischer Begeisterung eine abwechslungsreiche und kurzweilige Darbietung von Welthits der Beatles und stellte sich bei den vier- bis sechsstimmigen Arrangements auch gerne großen gesanglichen und rhythmischen Herausforderungen.

Besondere Höhepunkte waren die Soli der neuen Ensemblemitglieder Evi Kral, die mit Elton Johns "Your Song" für Gänsehaut bei den Zuhörern sorgte, und Thilo Rießner, der mit "Somebody loves me" von George Gershwin zu einem kleinen Ausflug in die zwanziger Jahre einlud. Als Gast stellte Thomas Meyer seine Vielfältigkeit unter Beweis. Er trug als Pianist mit eigenen Kompositionen und als zuverlässiger Begleiter von Chor und Solisten wesentlich zum Erfolg dieses musikalisch gelungenen Sommerabends bei. red