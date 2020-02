Viel Applaus für neue Kindertanzgrupe

Mit teils aufwendigen Verkleidungen und in wunderschönen Kostümen feierten kleine und große Besucher ausgelassen beim Kinderfasching der Ebensfelder Karnevals-Gesellschaft (EKG) im Jugendheim. Das EKG-Team mit Horst Amon, Daniela Klinke und Günter Walter hatte fetzige Musik aufgelegt und Mitmachspiele vorbereitet, an denen auch einige Eltern und Großeltern teilnahmen: Hände hoch zum Pizzahut, wackeln mit dem ganzen Körper beim Ententanz und verrückte Grimassen schneiden zum Partyhit "Der Gorilla mit der Sonnenbrille tanzt so gern mit der Sibylle". Höhepunkt war der Auftritt der neuen Kindertanzgrupe. Sechs Schülerinnen und zwei Kindergartenmädchen hatten mit ihren Trainerinnen Irina Fahrenbruch und Dana Schrenk drei Tänze einstudiert. Viel Applaus gab es dafür für Wilma, Selina, Lucy, Nele, Luisa, Sophie, Mia und Antonia. ds