Viel Applaus für die Trachtler

Karl-Heinz Hofmann Welitsch — Die 35. Einhaltkerba in Welitsch war wieder ein großer Erfolg für die Volkstanzgruppe, die Bevölkerung und die Traditionsfreunde im Frankenwald. Zwölf Kinderpaare und 15 Erwachsenen-Tanzpaare zogen am Sonntagnachmittag zum Plantanz auf das Podium ein, in dessen Mitte eine Linde steht.

Auf dem farbenprächtig geschmückten Festplatz fanden sich Hunderte von Zuschauern ein, die großen Beifall für die gebotene fränkische Folklore spendeten. Der Musikverein Pressig, unter Leitung von Dominik Richter, unterhielt mit zünftiger Blasmusik. Schon am frühen Sonntagmorgen zogen die Zechpaare in Begleitung des Musikvereins Pressig ins Gotteshaus St. Anna ein.

Festlicher Gottesdienst

Den Kirchweihfestgottesdienst zelebrierte Pater John Bosco Nyannzi aus Uganda. Umrahmt wurde die Messfeier vom Männerchor der Sängerrunde Welitsch, Leitung Hans Konrad, und dem Frauenchor "SingAmoll", Leitung Michaela Scherbel, an der Orgel begleitete Uwe Thoma den Gottesdienst. Durch die St.-Anna-Andacht, die jedes Jahr vor dem Plantanz ein fester Bestandteil der Kirchweihfeierlichkeiten ist, führte der Wortgottesdienstleiter Klemens Stauch.

Der Plantanz war weiterer Höhepunkt des Kirchweihsonntags. Bei strahlendem Sonnenschein war es ein Augenschmaus, den über 50 Trachtlern in ihren bunten Dirndln und Trachtenanzügen bei ihren Traditionstänzen zuzusehen. Einstudiert wurden die Tänze der Kindergruppe von Petra Scherbel und Celina Suffa und die der Jugend- und Erwachsenengruppe von Monika und Günter Tschernitschek vom Brauchtumsverein Alt Kronach. Die Kirchweih klang am Montagabend mit Stimmungsmusik der Stadtkapelle Teuschnitz, Leitung Bernd Jungkunz, aus.