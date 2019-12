Viel Anerkennung zum Geburtstag und Anerkennung für Verdienste

Einen Adventskaffee mit Auszeichnungen hat der Ortsverein Rödental der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gestaltet. Der Wohlfahrtsverband feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen.

Kreisvorsitzender Hubert Joppich wies in seiner Rede auf Empfänge mit dem Bundespräsidenten Ende dieses Jahres und 2020 mit dem bayerischen Ministerpräsidenten hin. "Damit wird die Arbeit der Awo von den höchsten Stellen des Staates anerkannt und gewürdigt", machte Joppich deutlich. Er erinnerte an die Geschichte der Awo im Coburger Land - von der Gründung bis hin zur Entwicklung zum sozialen Unternehmen mit seinen zahlreichen Einrichtungen. "Viele Menschen haben sich im Laufe der Jahrzehnte große Verdienste um die AWO erworben", sagte Joppich. Stellvertretend für diese nannte er Raimund Böhm und seine Frau Sophie. Raimund Böhm habe in einfachen Verhältnissen in der Schlesierstraße gewohnt. "Sein wichtigstes Hilfsmittel war die Schreibmaschine." Viele Einrichtungen der Awo trügen den Namen eines verdienten Mitmenschen.

Landrat Sebastian Straubel ging würdigte die Leistungen des Wohlfahrtsverbandes in den verschiedenen Einrichtungen - von der Betreuung der Kleinsten in der Kinderkrippe bis hzur Pflege der Ältesten in den Seniorenzentren oder den Angeboten in den Treffs.

Ein besonderes Projekt im Awo Kinderhaus Abenteuerland stellte Awo Geschäftsführer Carsten Höllein vor: "Demokratie und Vielfalt in der Kita". In ihrem gemeinsamen Grußwort lobten Zweiter Bürgermeister Thomas Lesch und Dritter Bürgermeister Gerd Mücke das Wirken der Awo in der Stadt Rödental und darüber hinaus. Für ihre jahrzehntelange Verbundenheit zur Awo würdigte der Ortsverein Rödental eine Reihe von Mitgliedern. Ortsvereinsvorsitzende Anke Walter, Kreisvorsitzender Hubert Joppich, Geschäftsführer Carsten Höllein, Landrat Sebastian Straubel sowie Thomas Lesch und nahmen die Ehrungen im Speisesaal des Awo Seniorenzentrums vor.

Die Jubilare

Angela Götz, Hannelore Steinert, Maria-Theresia Engel, Ruth Schamberger (alle 20 Jahre Mitgliedschaft), Simone Schwall (25 Jahre), Alexandra Thiemann, Werner Wanka, Ursula Roschlau, Anja Kling, Ingeborg Hand, Margitta Werner, Karla Mücke, Renate Wedler (alle 30 Jahre), Martina Roos, Margit Nageisky, Margot Kaiser, Werner RauschDie -ert, Magdalena Gutwill, Helga Feulner (alle 35 Jahre), Ingrid Klingler-Joppich, Christine Raczek (40 Jahre), Günther Markert (55 Jahre) und Erna Greulich (60 Jahre).

Am Samstag, 4. April, findet die Awo Kreiskonferenz mit Wahl des Vorstands statt. red