Viel Action für Kinder auf dem Spielplatz

Der Gartenbauverein lädt am Freitag, 2. August, ab 14 Uhr zum Spielplatzfest ein. Am Nachmittag kommt das Spielmobil des Landkreises mit Hüpfburg, Kinderschminken und Bastelaktionen vorbei. Es gibt auch wieder einen Pool auf dem Spielplatz, die Tischtennisplatte wird aufgebaut und das Beachvolleyballfeld auf dem Sportplatz kann genutzt werden. Am Nachmittag gibt es Kaffee, Kuchen, Eis sowie selbst gemachte Limonade. Am Abend wird gegrillt, und es gibt ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot. red