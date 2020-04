Videos von Pfarrer Hornung

Der Mai hat prägende Tage des Kirchenjahrs. In der Corona-Krise ist es nicht einfach, diese Tage in der Kirche wie gewohnt zu feiern. Mit drei Videos möchte der katholische Pfarrer Andreas Hornung (Weißenohe) die Gläubigen deshalb einladen, Impulse für diese Tage aufzunehmen.

Der Link zu den Videos für den 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 21. Mai und Pfingsten am 31. Mai ist an den jeweiligen Tagen ab 8 Uhr aktiv und ist auf den Internetseiten der Pfarreien Weißenohe und Gräfenberg, Stöckach-Forth und Eckenhaid zu finden. Die erste Aufnahme eröffnet den aufblühenden Monat Mai, mit welchem das Leben von Maria am besten in Verbindung gebracht werde.

Der zweite Kurzfilm stellt die Frage an Christi Himmelfahrt, ob sich Jesus aus dem Staub gemacht habe oder wie seine Himmelfahrt zu verstehen sei. Der dritte Dreh wolle die Menschen im Einfluss des Heiligen Geistes zu einer Leichtigkeit wie beim Fliegen führen. map