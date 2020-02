Videokamera filmt Tankbetrüger

An einer Tankstelle in der Uehlfelder Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 13.45 Uhr sein Auto mit Dieselkraftstoff im Gesamtwert von rund 70 Euro betankt. Anschließend fuhr der unehrliche Kunde davon, ohne die Tankrechnung zu bezahlen. Eine im Bereich der Zapfsäulen installierte Videoüberwachungsanlage lieferte den Ermittlern allerdings qualita-tiv gutes Bildmaterial. So ist man bei der Polizei Neustadt optimistisch, anhand dieses Beweismittels einen Tatverdächtigen ermitteln zu können. pol