Der Film- und Videoclub Bamberg lädt zu einem Treffen am Montag, 23. September, ein. Dabei werden die Mitglieder mehrere Filme zeigen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB). Der Eintritt ist frei. red