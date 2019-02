Victoria erste Feuerwehrfrau

Feuerwehr-Vorsitzender Herbert Pantel berichtet im voll besetzten Schulungsraum über die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr am Pfingstwochenende 2020.

Am Samstag, 30. Mai, sind ein Totengedenken und am frühen Abend der Festkommers geplant. Am Sonntag, 31. Mai, soll es einen Festzug mit den Wehren des Stadtgebietes geben. Für den Nachmittag konnte man bereits die Ansbachtaler aus Roth verpflichten. Stolz ist man über die Zusage von sieben jungen Frauen, die als Ehrendamen dem Jubiläum besonderen Glanz verleihen werden. Zur Vorbereitung auf das Jubiläum stehen im Laufe des Jahres verschiedene Renovierungsmaßnahmen an.

Bei seinem Jahresbericht legte Kommandant Matthias Brückner beeindruckende Zahlen vor: Im Jahr 2018 wurde man siebenmal, vor allem im Rahmen der Einsatzgemeinschaft mit Kösten, alarmiert. Die technische Ausrüstung wurde um eine mobile Beleuchtungseinheit erweitert und der Beleuchtungsmast auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Für all das wurden weit über 250 Stunden im Ehrenamt geleistet.

Große Freude herrscht bei den Kommandanten über die zwei Jugendlichen, die zur Wehr gekommen sind. Victoria Zimmermann und Luis Schorch wurden per Handschlag in den Kreis der Aktiven aufgenommen. Wobei herauszuheben ist das Victoria die erste weibliche Kraft in der Schönsreuther Wehr ist. Termine: 16. März Preisschafkopf, 30. April Maibaumaufstellen, 30 Juni Flurumgang, 21. oder 22. Juni Johannisfeuer und 20. Juli Sommerfest. red