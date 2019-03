VHS-Workshop "Stille Meditation"

Durch Meditation kehrt innere Stille ein, der Gedankenfluss wird ruhiger, und es ist möglich, dadurch die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. In die sogenannte "stille Meditation" führt mit verschiedenen Übungen ein Workshop der Volkshochschule am Samstag, 23. März, ein. Der Kurs findet von 14 bis 16.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Bitte anmelden unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red