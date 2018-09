VHS-Wanderung führt rund um Pottenstein

Eine Wanderung der VHS Forchheim startet am Mittwoch, 26. September, in Pottenstein und geht vom Wanderparkplatz durch das Weihersbachtal vorbei an der Rodelbahn zum Schöngrundsee. Die Wanderung verläuft auf Waldwegen zur Teufelshöhle und über die Schüttersmühle Richtung Elbersberg (Mittagseinkehr). Am Nachmittag führt der Weg über die Elbersberger Kapelle auf dem Höhenweg nach Pottenstein zurück. Die Schlusseinkehr ist in Pottenstein geplant. Die leichte Wanderung ist circa zwölf Kilometern lang. Es wird ein Bus eingesetzt, die Abfahrtszeiten werden den gemeldeten Teilnehmern schriftlich mitgeteilt. Anmeldung im VHS-Zentrum Forchheim, Telefon 09191/86-1060. red