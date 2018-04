VHS: Wandern als Prävention

Anmelden



Die Volkshochschule bietet erstmals mit dem Gesundheitsführer Norbert Grundhöfer Gesundheitswandern als Prävention für Senioren an.Bei kurzen Wanderungen in der Natur wird mit moderater Belastung die Kraft, Koordination und Beweglichkeit trainiert. Der Kurs findet statt am Donnerstag, 26. April, 16 Uhr. Treffpunkt ist an der Festung am Parkplatz. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de erbeten.