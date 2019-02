VHS-Vortrag über Elektrosmog

Die Volkshochschule Hollfeld bietet am Montag, 18. Februar, von 19.30 bis etwa 21 Uhr einen Vortrag mit dem Thema "Elektrosmog in Schule und Alltag - wie gefährdet ist unsere Gesundheit?" an. Der Vortrag findet in der Probstei am St. Gangolf/Altes Rathaus, Marienplatz 11, statt. Referentin ist Ergotherapeutin Monika Wolf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red